Avezzano, Questa sera il concerto di Arisa in Piazza Risorgimento ad Avezzano. Ecco le misure per la sicurezza stradale e dei cittadini elaborate dall’Amministrazione Comunale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Macchina organizzativa comunale in moto per il grande evento musicale di oggi in Piazza Risorgimento ad Avezzano dalle ore 22:00. Si prevede infatti un grande afflusso di persone per ascoltare la voce di Arisa, una delle interpreti più apprezzate e note del panorama musicale italiano, nel nostro paese come all’estero – Da “Sincerità” a “La Notte” fino ad arrivare all’ultimo album e show “Baciami Stupido”, la cantante lucana ha sempre sbalordito e sorpreso il pubblico e i suoi fan con le sue immense qualità vocali – precisa la nota online. Donna anche di spettacolo, con le sue originali e spumeggianti partecipazioni e conduzioni di produzioni televisive come XFactor, Ballando con le Stelle, il Festival di Sanremo e Il Cantante Mascherato, che l’hanno portata ad essere uno dei personaggi più amati e benvoluti dal grande pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Ma il concerto di Arisa impone anche misure e provvedimenti atti a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone e, quindi, gli uffici comunali hanno lavorato alacremente per elaborare un piano della viabilità che potesse consentire un normale e sicuro svolgimento dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. All’interno del quadrilatero, infatti, e nella zona immediatamente circostante, saranno interdette, a seconda dei casi, e opportunamente segnalate, la sosta, il transito o entrambe, dalle 18 fino alla 1,00 della notte – si apprende dalla nota stampa. Nell zona del concerto funzionerà anche un’area Street Food e le strade chiuse al traffico saranno anche delimitate dalla presenza di transennamento e vele – si apprende dalla nota stampa. Il personale della Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell’ordine, garantirà la sicurezza dei cittadini e il rispetto dei divieti – Tutto per offrire a tutti una serata di grande spettacolo e musica, spensieratezza, in totale sicurezza e tranquillità. Di seguito il link della determina e in allegato la determina stessa – si legge sul sito web ufficiale. ORDINANZA VIABILITA’

