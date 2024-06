Avezzano, Raccolta sperimentale di sfalci e potature nel Comune di Avezzano, in vigore dal 17 giugno al 15 ottobre

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Raccolta sperimentale di sfalci e potature nel Comune di Avezzano, in vigore dal 17 giugno al 15 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I cittadini possono conferire i rifiuti vegetali fuori dalla propria abitazione, senza appuntamento, nei giorni specificati per ciascuna zona: Lunedì – Zona A (Centro – San Rocco – Scalzagallo)Martedì – Zona B (Via Napoli – S. Pio X – Cesolino)Mercoledì – Zona C (Pulcina – Borgo Pineta – Concentramento – Antrosano – Castelnuovo)Giovedì – Zona D (Cupello – Caruscino)Venerdì – Zona E (Borgo Via Nuova – via S. Francesco – Borgo Incile – Nucleo Industriale – Cese)Sabato – Zona F (Paterno – S. Pelino) Si avverte che quantitativi superiori al limite di tre sacchi biodegradabili o tre fascine, ognuno con volumetria massima di 80 litri, non saranno raccolti e dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale situato in Via Nuova 100 a Avezzano, aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 18:00 e la domenica dalle 10:00 alle 16:00. Per identificare la propria zona di appartenenza, è possibile consultare la mappa – Avviso sfalci e potature Avezzano con Zone

