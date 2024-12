Avezzano, Riaperto oggi alle 16,30 il sottopasso fra Via Pagani (ex Via Albense) e Via Don Minzoni. Meno di cinque mesi di lavori per la messa in sicurezza sismica e miglioramento dei servizi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:AVEZZANO – Con largo anticipo sulla tabella di marcia prefissata, meno di cinque mesi di lavoro per realizzare la messa in sicurezza sismica e migliorare i sevizi essenziali dell’infrastruttura: sono questi i numeri che hanno preceduto la riapertura del sottopassaggio posto fra Via Pagani (ex Via Albense) e Via Don Minzoni – Chiuso contemporaneamente a quello di Via L’Aquila, riaperto già da settembre scorso, oggi pomeriggio, 13 dicembre, alle 16,30, alla presenza dei tecnici comunali di Avezzano, che hanno seguito quotidianamente l’evolversi dell’intervento di riqualificazione, è stato riaperto il transito al traffico veicolare nel sottopassaggio di Via Don Minzoni, infrastruttura viaria che collega il nord e il centro della città. Cinque mesi in cui sono stati effettuati tutti i lavori di adeguamento e messa insicurezza sismico strutturale del sottopasso, ma che hanno visto anche il miglioramento dei servizi e anche, come nel caso delle pompe idrovore per aspirare l’acqua in caso di pioggia, l’installazione di nuovi apparati di sicurezza – Come anticipato, alcuni lavori saranno portati avanti per altri giorni, senza la necessità di interrompere il traffico, e fra questi anche la realizzazione delle opere esterne al piano rialzato pedonale che, ad ogni modo, sarà aperto e reso utilizzabile dai pedoni entro pochi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Sull’altro lato, inoltre, il transito pedonale è consentito da Via Madonna del Passo verso Via Pagani, ma resta interdetto, per completamento dei lavori esterni, da Via Madonna del Passo verso Via Don Minzoni – Con quest’atto, quindi, la circolazione interna della città di Avezzano torna alla normalità, ma con due infrastrutture ora sicure, aggiornate alle migliori soluzioni disponibili e con servizi di prevenzione e sicurezza, adeguati e tecnologicamente avanzati.

