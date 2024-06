Avezzano, Ripartono i lavori per il Terminal a Piazzale Kennedy. L’assessore Filomeno Babbo: «Conclusi gli accertamenti sul sottosuolo. L’impegno di Tua con il Comune è concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono ripresi i lavori al Terminal Bus di Piazzale Kennedy ad Avezzano dopo i vari stop che da ottobre 2023 si sono succeduti fino ad oggi – precisa la nota online. I lavori, che sono realizzati dalla Tua per un importo di 550mila euro, erano fermi da mesi perché si doveva procedere a sondaggi nel sottosuolo dell’area interessata per scongiurare la presenza di ordigni bellici inesplosi nella zona – si apprende dal portale web ufficiale. «Come Amministrazione comunale – ricostruisce l’assessore alla viabilità Filomeno Babbo – più volte abbiamo sollecitato Tua a ripartire con i lavori – precisa il comunicato. Poi c’è stato il recente incontro nel quale la società dei trasporti regionale ha annunciato di dover procedere questo tipo di accertamento – riporta testualmente l’articolo online. Lunedì scorso – prosegue Babbo – sono finiti i lavori di controllo e sondaggio, e ora tutto è pronto per ripartire – La TUA ci ha assicurato l’immediato riavvio dei lavori che porterà ad una nuova disposizione e ad un migliore utilizzo dell’area, compresa una maggiore sicurezza per utenti e cittadini, nonché strutture come pensiline ed altro adeguate alle necessità. Con Tua abbiamo ottenuto l’impegno, confermato nella comunicazione ufficiale scritta che ci è stata inviata, che i lavori saranno completati – conclude Babbo – entro l’inizio del nuovo anno scolastico per consentire una ripresa ottimale della viabilità ed evitare disagi a studenti, personale delle scuole limitrofe, uffici e residenti della zona». Per quella data, quindi, il nuovo Terminal Bus sarà completato – riporta testualmente l’articolo online. Tutta l’area, grazie anche agli sforzi dell’Amministrazione Di Pangrazio per realizzare lavori di ottimizzazione e razionalizzazione della struttura, sarà caratterizzata dalla presenza di un Terminal bus funzionale e misura di cittadino, oltre che per una maggiore sicurezza di tutta la zona – Nei lavori si ricorda, poi, che è compresa la realizzazione di pensiline e sistemazione del parcheggio di Via delle Olimpiadi dove insiste una delle più frequentate fermate dei bus Tua – si legge sul sito web ufficiale.

