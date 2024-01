Avezzano, Riqualificata l’area esterna della piccola Chiesa di Sant’Antonio da Padova ad Avezzano: lavori di pulizia e di risistemazione

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Torna a nuova vita tutta l’area esterna della Chiesetta di Sant’Antonio da Padova ad Avezzano, sita lungo via Sandro Pertini e, ancora oggi, meta prediletta di pellegrinaggi e di preghiere da parte di alcuni fedeli affezionati – Un altro pezzo di storia cittadina viene riportato alla luce: l’Amministrazione Comunale ha preso subito a cuore il destino del piccolo luogo di culto, accogliendo immediatamente la richiesta di un privato cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Qualche tempo fa, infatti, il signor Dario Palumbo, che insieme alla cugina Amalia Testoni si prende cura tutti i giorni e da anni degli interni della Chiesa per volontà della sua famiglia, chiese aiuto direttamente al primo cittadino Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. La zona verde – cornice della piccola cappella – era caduta completamente in declino: la Chiesetta, originariamente custodita dalle signore Teresa e Irlanda Savina, quindi, è stata oggetto di specifici lavori di riqualificazione, a partire da questa estate – L’opera di restyling – terminata qualche giorno fa – ha riguardato principalmente l’area esterna, che versava in condizioni non ottimali. Il luogo di culto, intitolato a Sant’Antonio da Padova, è ubicato proprio accanto al cimitero vecchio di Avezzano ed è sotto il tetto spirituale della Parrocchia Madre di San Giovanni – Appartenente all’epoca pre-sisma, la Chiesetta venne ristrutturata negli anni ’40 per volere del sindaco di allora Antonio Jatosti e, proprio perché dedicata al Santo Protettore degli animali domestici, un tempo era divenuta anche luogo di pellegrinaggio e di benedizione per le stesse bestie – Alla fine degli anni 40 la madre del signor Palumbo, richiese ed ottiene la custodia della sua amata cappella e insieme alla cugina se ne prese cura per decenni – Oggi, per completare i lavori di risistemazione e di rifinitura di tutta la zona esterna, manca solo la presenza di alberi nuovi, che verranno messi a dimora presto dal Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Andranno ad arricchire tutto il cortile circostante –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/