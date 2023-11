Avezzano, Sabato e domenica, ad Avezzano, la Coppa Italia Master UISP di Pallanuoto

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Sabato 2 dicembre e domenica 3, nella splendida vasca della piscina comunale di Avezzano, le squadre dei campionati regionali di Lazio, Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna, sfideranno i Campioni Nazionali in carica, della società Torino ’81 Vintage – Il programma prevede fasi di qualificazione a partire da sabato pomeriggio alle ore 14:00 fino alle 21:00, mentre domenica mattina ci sarà l’assegnazione del titolo con le partite che si svolgeranno rispettivamente alle ore 9:30 per 5°-6° posto, 10:30 per il 4° e 3° posto Alle ore 11:30 ci sarà la finalissima per il 1° e 2° posto – “Ancora una volta – dichiara Massimo De Leonardis, responsabile Centro Italia nuoto e gestore della struttura comunale- la piscina di comunale di Avezzano risulta un importante snodo per tutte le attività Uisp Nazionali e Regionali, ormai un punto di riferimento più che consolidato – recita il testo pubblicato online. Nelle ultime due stagioni si sono svolte le finali nazionali di pallanuoto giovanile e ad aprile 2023 Il Trofeo delle regioni UISP. In questa stagione sono già due, le manifestazioni che stiamo organizzando”. Il riferimento di De Leonardis è al prossimo appuntamento di questo fine settimana e al primo evento del 2024 già fissato in calendario e cioè al Campionato Nazionale Esordienti A e Categoria previsti per il 5 e il 6 Gennaio – riporta testualmente l’articolo online.

