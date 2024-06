Avezzano, Sottopassi, con la chiusura delle scuole partono i lavori di adeguamento sismico. Si comincia mercoledì da quello di via Aquila

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’amministrazione “Fondamentali e attesi da anni: chiediamo collaborazione dei cittadini per contenere i disagi”Ecco le informazioni sulla viabilità Mercoledì 12 giugno partiranno i lavori di adeguamento sismico del sottopasso di via Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Scatta così l’opera di messa in sicurezza in vista della quale l’amministrazione comunale ha pubblicato l’ordinanza con la regolamentazione della circolazione ed elaborato una mappa con le indicazioni per la viabilità alternativa – viene evidenziato sul sito web. Obiettivo, consentire alla ditta di portare avanti un intervento complesso con lavori di durata significativa, circa 6 mesi, e minimizzare i disagi per gli automobilisti – precisa il comunicato. Da palazzo di città, si è optato per far partire l’intervento appena chiuse le scuole, quando il traffico è meno intenso – Tra due settimane la stessa operazione dovrebbe ripetersi per via Don Minzoni. Così, dopo le riunioni del tavolo costituito da amministratori, uffici e polizia locale, scatterà la fase operativa della riqualificazione, per la quale l’amministrazione Di Pangrazio aveva ottenuto due importanti finanziamenti – precisa il comunicato. I lavori, infatti, sono totalmente coperti dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – si legge sul sito web ufficiale. Lavori necessari e attesi da anni per le condizioni dei due sottopassi – precisa il comunicato. Nello specifico il comune aveva ottenuto dal Ministero 1 milione e 250 mila euro per via Aquila e 1 milione e 95 mila euro per via Don Minzoni (ex via Albense) Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro con le ditte e i tecnici incaricati per la sicurezza da cui è scaturito il cronoprogramma degli interventi – Da un lato, naturalmente, il comune punta ad evitare il più possibile la concomitanza delle chiusure dei due sottopassi ma dall’altro l’ente ha la necessità di completare le opere nei tempi stringenti previsti nel finanziamento PNRR. I lavori, andranno ad interessare non solo l’area dei due sottopassaggi, ma anche le carreggiate che transitano nella parte superiore, ossia via dei Ferrovieri, via Collelongo e via Monte Velino – riporta testualmente l’articolo online. Proprio, la parte superiore, più delicata da rimettere a nuovo, avrà priorità nel periodo estivo per completarla quando gli istituti scolastici sono chiusi – aggiunge la nota pubblicata. Per il sottopasso di via Aquila è prevista anche la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato e un sistema di allerta in caso di piogge intense con semaforo e sbarra per fermare le auto – Viabilità. L’ordinanza dispone testualmente che “per l’esecuzione delle opere di miglioramento sismico del sottopasso di via Aquila, è necessario procedere alla regolamentazione della circolazione stradale che verrà modificata limitatamente alla durata dei lavori stessi”. In particolare, si prevede chiusura totale al traffico del Sottopasso di Via Aquila da via Collelongo a via dei Ferrovieri e contestualmente la chiusura totale del ponte su via Collelongo; divieto di transito di via Collelongo e via Monte Nero, via Aquila dall’incrocio di via Bagnoli e via Di Lorenzo al sottopasso stesso con esclusione dei soli residenti, dei veicoli autorizzati ed in uso alle Forze di Polizia, Polizia Locale e i veicoli di emergenza; modifica del senso di marcia di via Di Lorenzo e di via Monsignor Bagnoli nel tratto dall’incrocio di Via Aquila fino all’incrocio con Via Montello in direzione Via Montello; modifica del senso di marcia di via Montessori in direzione via dei Fiori; “Stiamo realizzando, spiega l’assessore Emilio Cipollone, manifesti e altri strumenti di comunicazione per avvisare i cittadini delle modifiche alla viabilità. Chiediamo la massima collaborazione perché questi lavori sono fondamentali per la sicurezza di tutti noi ma, per realizzarli, sarà necessario che tutti collaborino attenendosi alle indicazioni”.

