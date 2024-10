Avezzano, Sottopassi prossimi al completamento. La prossima settimana riapre Via Monte Velino. Sistemate altre strade collaterali al sottopassaggio di Via Don Minzoni

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Buone notizie per gli automobilisti, e anche per pedoni e ciclisti, che utilizzano i due sottopassaggi di Via L’Aquila e Via Don Minzoni – precisa il comunicato. I lavori sono giunti pressoché al termine, con largo anticipo sui termini previsti e fissati, e la situazione potrà iniziare ad alleggerirsi già a metà della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. Via L’Aquila riaprirà ufficialmente dopo 150 giorni rispetto al 300 prefissati, mentre Via Don Minzoni/Via Pagani, sarà riaperto dopo 180 giorni, e anche in questo caso largamente prima del previsto – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire dalla metà della prossima settimana, sarà riaperto il tratto di Via Monte Velino che era stato interdetto al traffico per eseguire le opere di riqualificazione e messa in sicurezza, connesse ai lavori al sottopasso di Via Don Minzoni – precisa la nota online. Una riapertura, quindi, che renderà interamente percorribile l’importate arteria cittadina che collega la zona est con quella ovest della città e, soprattutto, connessa strettamente alla viabilità da e per Via Roma – viene evidenziato sul sito web. Ultimati, praticamente, anche i lavori di posa della colata di asfalto su Via Abruzzi, una traversa di Via Toscana che conduce nell’area retrostante la stazione ferroviaria – si apprende dal portale web ufficiale. Il nuovo asfalto, quindi, consentirà di impermeabilizzare lo stesso sottopasso di Via Don Minzoni, oltre che migliorare la percorribilità di quella popolosa zona di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Per quanto concerne il sottopasso di Via L’Aquila, poi, una volta conclusi i lavori da parte della ditta che sta operando per conto di Telecom, per l’interramento dei cavi di telefonia e rete, saranno completate le ultime opere, ovvero la realizzazione di segnaletica, installazione del semaforo e delle pompe che aspireranno l’acqua in caso di allagamento – Nel frattempo, anche in quella zona, sono in fase di ultimazione, i lavori di sistemazione delle strade collaterali e sovrastanti il sottopasso – recita il testo pubblicato online. Le pompe che aspireranno le acque in caso di allagamento, poi, saranno installate anche nel sottopasso di Via Don Minzoni/Via Pagani – precisa la nota online. Anche per questo sottopassaggio, come detto, si avvicina la riapertura al traffico – recita il testo pubblicato online. Apertura che avverrà in modo graduale e pilotato e della quale verrà data ampia e dettagliata comunicazione nei prossimi giorni – precisa il comunicato. Sempre per migliorare viabilità e sicurezza, poi, l’Amministrazione ha proceduto all’installazione di ulteriori 8 pali della pubblica illuminazione su Via Del Pioppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli 8 nuovi punti luminosi, infatti, vanno ad aggiungersi agli 8 installati nella scorsa primavera – si legge sul sito web ufficiale. In totale, quindi, sono ben 16 i punti luce che illumineranno questa trafficata arteria cittadina sulla quale migliorerà considerevolmente, oltre alla viabilità, la sicurezza per coloro che in quella zona lavorano e ci abitano – riporta testualmente l’articolo online. Opere portate a termine, o che saranno terminate in tempi brevissimi, molto prima del previsto, che comportano il miglioramento per la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini, oltre che un progresso e uno sviluppo complessivo, sia strutturale che estetico, della città. Un nuovo tassello quindi, di quella “Avezzano città di tutti e per tutti” nel segno della sicurezza, della legalità e del rispetto reciproco, che l’Amministrazione ha perseguito sin dal suo insediamento e che, ora, sta iniziando a vedere la luce concretamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

