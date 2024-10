Avezzano, Stadio Dei Marsi: risolte le criticità sulla tribuna, necessari interventi su acqua

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La prossima partita a Trasacco, si lavora per il derby allo Stadio dei Marsi Situazione dello Stadio dei Marsi – Sandro Cimmarra, questi sono gli aggiornamenti forniti dall’ufficio tecnico del comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il Comune di Avezzano, in collaborazione con le autorità competenti e la società sportiva, ha affrontato con tempestività le criticità emerse riguardanti la tribuna dello Stadio dei Marsi. Sul punto, gli interventi di adeguamento necessari sono stati immediatamente avviati e i problemi evidenziati sono stati risolti – precisa il comunicato. Tuttavia, l’anticipo dei campionamenti delle acque ha evidenziato una non conformità legata a un pozzo risalente a circa trent’anni fa – Su questo punto, il Comune farà tutti gli approfondimenti del caso, considerando che la struttura è concessa in gestione e che le società che in passato avevano la concessione dello stadio dovevano eseguire gli interventi di verifica necessari – aggiunge la nota pubblicata. Già lunedì mattina il CAM, gestore del servizio idrico, interverrà per risolvere ogni criticità e riportare la situazione alla piena conformità. Nel frattempo, per garantire lo svolgimento delle attività sportive, la partita tra Avezzano e Recanatese si terrà a porte chiuse presso lo stadio di Trasacco, come misura prudenziale già ipotizzata in precedenza – si legge sul sito web ufficiale. Il Comune di Avezzano ha convocato la Commissione di Pubblico Spettacolo per definire e approvare tutte le condizioni necessarie al ripristino della piena funzionalità dello stadio dei Marsi. I lavori programmati e finanziati verranno completati nel minor tempo possibile, assicurando l’adeguamento della struttura a tutte le prescrizioni di sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale e della società è creare le condizioni perché il derby Avezzano-L ’Aquila possa svolgersi regolarmente presso lo Stadio dei Marsi, una volta conclusi i lavori necessari e le verifiche – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/