Avezzano, Strade, completamento lavori in via Marruvio. Dalla prossima settimana lavori per alberi, segnaletica, limite di 30 km/h e ciclabile senza cordoli collegata a via Roma

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Nuove alberature, ciclabile senza cordoli e limite di velocità fissato per le auto a 30 chilometri orari – precisa la nota online. Sono le novità che arriveranno in via Marruvio, nella prossima settimana – viene evidenziato sul sito web. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, dopo il rifacimento del manto stradale appena ultimato, verrà completata l’opera di restyling dell’importante strada che collega via Roma con Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli interventi che rifiniranno il restyling comprendono, naturalmente, la segnaletica verticale e orizzontale ma arriveranno anche nuove alberature, con circa 30 alberi messi a dimora, un percorso ciclabile senza il cordolo che tante polemiche aveva suscitato influendo negativamente anche sull’estetica del percorso, e un limite di velocità fissato a trenta chilometri orari per le auto – recita il testo pubblicato online. Il tutto, in linea con gli impegni del programma di mandato e anche con le esigenze di fruizione della strada, che erano peggiorate con il posizionamento dei cordoli – precisa la nota online. Cordoli che, non a caso, avevano trovato ostilità anche da parte dei residenti e reso la strada molto meno frequentata di un tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Più volte – sottolinea il sindaco Di Pangrazio- i concittadini che vivono in quella zona mi hanno chiesto soluzioni differenti, un rilancio vero dell’unico percorso che collega via Roma alla Cattedrale – Via Marruvio era un ingresso dinamico alla piazza centrale e deve tornare ad esserlo” Una convivenza possibile, quindi, tra auto e biciclette che l’amministrazione è intenzionata a favorire con una visione generale diversa dal passato che verrà presentata a breve nel nuovo piano strategico della mobilità ciclistica cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Il comune aveva affidato il restyling di via Marruvio alla ditta Limaco nell’ambito di un’attività di riqualificazione delle strade della città che sta interessando sia arterie di collegamento con le frazioni come nel come dei lavori per via Nuova – sia le zone del centro –

