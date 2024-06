Avezzano, Svelato oggi il nuovo Dino Park della città di Avezzano: più bello, più ampio, più divertente e ancora più sicuro

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Presentato, oggi, il Dino Park versione 2.0. Il sindaco ha tagliato il nastro assieme al Vescovo dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro e alla famiglia Savina, che ha donato tutti i dinosauri animatronics presenti nell’area giochi – aggiunge la nota pubblicata. Ha detto: “Le scuole più sicure d’Abruzzo e tutti i parchi giochi della città riqualificati: questi sono i successi che si raggiungono quando si lavora assieme”. C’è stata ancora più allegria nell’aria, oggi pomeriggio, al Dino Park della città di Avezzano, quando i bambini, i ragazzi e i genitori della Marsica hanno avuto modo di ri-scoprire, dopo il taglio del nastro, un’area giochi del tutto rinnovata ed elevata al quadrato – riporta testualmente l’articolo online. I numeri? 4 mila metri quadri di divertimento, all’ombra del magnifico tyrannosaurus rex ed altri 10 dinosauri – Il conosciutissimo Parco a tema avezzanese ha potuto contare sulla speciale sinergia che si è instaurata, anni fa, con la famiglia Savina, che ha donato tutti i dinosauri animatronics, che hanno contribuito a rendere questo ampio spazio ludico e sociale cittadino una vera calamita non solo per i residenti, ma anche per le famiglie di fuori Regione – Parco giochi “Oggi un’altra grande festa per bambini e genitori, un’altra significativa meta del benessere centrata per la città. – ha commentato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, dopo aver effettuato il taglio del nastro, avvenuto in prossimità dell’ingresso del Dino Park 2.0 – La progettazione di questo parco giochi tematico è partita, su iniziativa della famiglia Savina, che ringrazio di cuore, nel 2018, con la donazione di alcune attrazioni (dinosauri animati) al Comune – si apprende dalla nota stampa. È stata, poi, la consigliera comunale Federica Collalto a riprendere le redini del progetto del Dino Park, avanzando una proposta di ampliamento e di rinnovamento, che ha trovato il favore, ovviamente, di tutti gli altri amministratori comunali – precisa il comunicato. Il Dino Park è un gioiello di questa città, che si aggiunge ad altri sei parchi giochi totalmente riqualificati in altri quartieri di Avezzano, grazie al maxi piano di investimenti e di rinnovamento delle aree gioco cittadine, denominato #GiochiAmoincittà, inaugurato lo scorso anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è finita qui: l’anno prossimo, – continua il primo cittadino – nuovamente in armonica sinergia con la famiglia Savina, daremo avvio ad un secondo ampliamento del parco giochi, che resterà sempre gratuito e aperto a tutti – precisa la nota online. Le aree gioco della nostra città, aggiungo infine, sono tutte sicure, così come le nostre scuole, un vanto su scala regionale e un valore aggiunto – Solo lavorando insieme si raggiungono obiettivi concreti e determinati di questo tipo”. L’investimento sostenuto dall’Amministrazione comunale ha riguardato, in particolar modo, l’ampliamento del parco esistente: la sua superficie è stata raddoppiata ed attrezzata con nuovi percorsi pavimentati – precisa la nota online. Questi nuovi camminamenti conducono alle aree inaugurate oggi, che ospitano i nuovi dinosauri – Inoltre, nell’opera di ampliamento, è stata prevista e realizzata anche un’area giochi molto grande che accoglie un’attrezzatura ludica totalmente inclusiva – viene evidenziato sul sito web. Il Vescovo della Diocesi dei Marsi, Monsignor Giovanni Massaro, ha dato, in ultimo, la sua benedizione, parlando di amore per il territorio e dell’importanza dell’abbraccio sociale che può arrivare dalla frequentazione di luoghi come quello inaugurato oggi – precisa la nota online. Tra le novità anche un albero parlante, che interagisce direttamente con gli utenti – aggiunge la nota pubblicata. Al taglio del nastro, hanno preso parte anche il vicesindaco della città, Domenico Di Berardino, l’assessore Pierluigi Di Stefano, i consiglieri comunali Federica Collalto, Concetta Balsorio, Alessandro Pierleoni e Maurizio Seritti – Al loro fianco, il dirigente del Comune Roberto Laurenzi, che ha coordinato gli uffici tecnici per la realizzazione del Dino Park 2.0.

