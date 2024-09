Avezzano, Targa commemorativa in onore del Maestro Marcello Ercole sarà svelata venerdì 27 settembre al santuario della Pietraquaria. Riconoscimento ad un artista che amava la sua terra

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:AVEZZANO – Una targa celebrativa e commemorativa in onore del Maestro e acclamato pittore avezzanese Marcello Ercole sarà svelata venerdì prossimo sul Monte Salviano, nei pressi del santuario della Madonna di Pietraquaria – si apprende dal portale web ufficiale. La manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Avezzano, intende così dare il giusto tributo ad un pittore e artista a tutto tondo che, in tutte le sue opere, ha sempre dimostrato e cantato il suo amore per la propria terra di origine – Avezzano, la Marsica, la Piana del Fucino, eventi e personaggi di questa terra, infatti, non mancano mai, da protagonisti o come citazioni, in tutte le sue opere – A quattro anni dalla sua improvvisa scomparsa, avvenuta nel giugno 202 all’età di 94 anni, Avezzano intende rendergli un omaggio e un ricordo per il futuro, rivolto anche alla memoria delle generazioni a venire di artisti avezzanesi e marsicani – aggiunge la nota pubblicata. Lo svelamento della targa, quindi, avverrà venerdì 27 settembre, con una cerimonia che avrà inizio alle ore 11. La cerimonia procederà alle 11,15 con l’illustrazione di alcune opere del grande artista avezzanese presso la Casa del Pellegrino, una delle strutture della Riserva del Salviano, e quindi si procederà con lo svelamento ufficiale della targa – si legge sul sito web ufficiale. Sono previsti gli interventi del Vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, del critico ed esperto di d’arte Maurizio Lucci e una classe del liceo artistico “Vincenzo Bellisario” di Avezzano – Interverranno anche il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che porterà il saluto della città e sottolineerà le motivazioni ed il senso della dedica di una targa commemorativa di Marcello Ercole, e del Presidente del Consiglio comunale di Avezzano, Fabrizio Ridolfi – aggiunge la nota pubblicata. A chiudere la manifestazione ci sarà una toccante testimonianza-ricordo da parte delle figlie del celebrato pittore di Avezzano, che parleranno in chiusura di evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno visibili, sin dal benvenuto ai partecipanti alle 11, alcune opere dell’artista avezzanese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

