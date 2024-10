Avezzano, Teatro dei Marsi e grande prosa: il comune di Avezzano presenta il cartellone della stagione di prosa 2024/2025

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Avezzano presenta la Stagione di prosa 2024/2025 del Teatro dei Marsi, realizzata sotto la direzione artistica del M°Patrizio Maria D’Artista: un prestigioso calendario composto da 10 spettacoli, con grandi nomi protagonisti del panorama teatrale nazionale, titoli della letteratura internazionale, grandi classici e produzioni espressione della vivacità culturale della Città di Avezzano – Oggi, 25 ottobre nell’Aula Consiliare del Comune di Avezzano, è stato svelato il nuovo assetto del Teatro dei Marsi, che vede la ricostituzione dell’Ufficio del Teatro nella squadra con il direttore artistico, il Vice Sindaco Domenico Di Berardino, il dirigente Roberto Laurenzi, il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, la professoressa Gabriella Martignetti, il professor Luca Di Nicola e il dottor Angelo Petroni. Un progetto di rilancio questo che vuole favorire l’ampliamento dell’offerta complessiva delle aree interne abruzzesi, collegando attraverso la Cultura la città di Avezzano a Sulmona e a Tagliacozzo; In questo senso, sostituire alla tradizionale frammentazione, una visione strategica unitaria al fine di creare un polo di attrazione culturale di più ampio respiro, capace di unire Marsica e Valle Peligna, rappresenta un’opportunità per valorizzare al meglio le potenzialità culturali e di sviluppo di tutti i territori coinvolti. Svelato dunque il cartellone della Stagione di prosa, un appuntamento atteso che quest’anno si arricchisce di un ventaglio di proposte di altissima qualità. Gli spettacoli sono stati attentamente selezionati per offrire al pubblico un’esperienza teatrale capace di far immergere gli spettatori nella straordinaria pluralità di linguaggi ed emozioni che il Teatro sa evocare e dove la magia della scena ci invita a riflettere sulle complessità della condizione umana – Domenica 1 dicembre alle ore 18:00 il compito di inaugurare la stagione di prosa, che da quest’anno vede la novità degli spettacoli domenicali pomeridiani, sarà affidato allo spettacolo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, con Geppy Gleijeses e la regia di Marco Tullio Giordana; la produzione Gitiesse Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses, Teatro della Toscana – Teatro Nazionale, United Artists, esplora temi come l’identità, la libertà e il destino, offrendo una riflessione profonda sulla natura umana e sulla ricerca di sé stessi. La stagione proseguirà venerdì 13 dicembre alle ore 21:00 quando due straordinari artisti come Alessandro Gassmann alla regia e Giorgio Pasotti come interprete si misureranno con le parole di Franz Kafka nello spettacolo Racconti disumani: la produzione Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni racconterà al pubblico il significato intrinseco dell’essere “uomini” attraverso due storie di quelli che sembrerebbero essere animali. Sabato 4 gennaio alle ore 21:00 sul palco del Teatro dei Marsi andrà in scena la produzione locale Hello Dolly! della nota e amata Seven Arts Theatre Studio; lo spettacolo di Jerry Herman e Michael Stewart, con la regia e le coreografie di Marco Verna, trasporterà il pubblico nella New York dei primi del ‘900 in cui si muove la protagonista alla ricerca della felicità. Martedì 21 gennaio alle ore 21:00 andrà in scena un intramontabile classico della letteratura scritto dalla regina del giallo per antonomasia: Trappola per topi di Agatha Christie con Ettore Bassi e la regia di Giorgio Gallione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La produzione La Pirandelliana è una moderna rilettura che scardina gli stereotipi valorizzando l’aspetto contemporaneo di racconto e trama, in un mix di rigore ed eccentricità, con una storia incalzante, ricca di suspense e ironia – si legge sul sito web ufficiale. Si proseguirà mercoledì 5 febbraio alle ore 21:00 con un altro grande interprete quale Rocco Papaleo che sarà protagonista dello spettacolo L’ispettore generale di Nikolaj Gogol; una produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e TSV – Teatro Nazionale, che con la regia di Leo Muscato, porta in scena uno dei più gradi capolavori della letteratura russa, un testo scritto più di duecento anni fa eppure tragicamente attuale che narra di un mondo dove l’ingiustizia e il sopruso dominano l’esistenza dell’essere umano – riporta testualmente l’articolo online. Giovedì 20 febbraio alle ore 21:00 la commedia farà da padrona con lo spettacolo Il vedovo allegro di e con Carlo Buccirosso, un altro grande e amato protagonista del teatro e del cinema italiani; la commedia prodotta da Ente Teatro Cronaca e A.G. Spettacoli racconta le spassose vicende di un vedovo ipocondriaco che ormai immerso nella solitudine si ritrova coinvolto in imprevisti e avventure portati dagli inquilini del condominio di Napoli in cui vive – Mercoledì 5 marzo alle ore 18:00 protagonista sarà uno dei miti più complessi e intramontabili della cultura occidentale: Don Giovanni da Molière, Da Ponte, Mozart con l’adattamento e la regia di Arturo Cirillo – Lo spettacolo prodotto da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, e Emilia Romagna TeatroERT / Teatro Nazionale è la storia del più famoso libertino e blasfemo seduttore, ma anche la storia di chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre; senza fine, ogni volta da capo, fino a morirne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si proseguirà martedì 18 marzo alle ore 21:00 con I Mezzalira di Agnese Fallongo, con la regia di Raffaele Latagliata e con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti; la proposta di teatro contemporaneo, prodotta da Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo porta in scena un racconto tragicomico che, ai toni brillanti della commedia all’italiana, mescola le tinte fosche del giallo e del thriller e che invita lo spettatore a guardare attraverso il buco della serratura di una casa “qualsiasi” per rintracciare il proprio personalissimo passato, e ricostruire così la propria storia, la storia della propria famiglia non sempre perfetta – si apprende dal portale web ufficiale. Domenica 30 marzo alle ore 18:00 il Teatro dei Marsi ospiterà un caposaldo della letteratura americana: Moby Dick di Herman Melville, una produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Quirino, e Compagnia Molière, per la regia di Guglielmo Ferro, con Moni Ovadia e Giulio Corso, che ci trasporteranno nella storia di un’ossessione epica che ha la fisionomia di una tragedia shakespeariana, storia di un conflitto in ogni forma, un conflitto senza redenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La stagione di prosa si concluderà rinsaldando i legami territoriali: domenica 13 aprile alle ore 18:00 il Teatro Lanciavicchio porterà in scena il suggestivo Bestie Uomini e Dee, di Stefania Evandro con la regia di Antonio Silvagni, un viaggio nello spazio e nel tempo, fatto di racconti e canti che nasce dallo studio del patrimonio mitologico dell’Abruzzo arcaico con leggende, miti, personaggi e creature mostruose e divine che hanno popolato la fantasia dei progenitori, e che narra insieme di paure e di profondi desideri che forse ancora ci accompagnano – recita il testo pubblicato online. “Puntiamo su una nuova direzione artistica che punta al futuro e ha già dimostrato di saper portare innovazione, visione e stagioni di valore – così il Vice Sindaco Domenico Di Berardino – Presentiamo anche una gestione diretta con la creazione di un brand del Teatro dei Marsi quello che dobbiamo rafforzare ed esportare – Sarà una stagione di livello, con l’obiettivo di attrarre pubblico da fuori Regione – continua – Vogliamo arricchire l’offerta con un occhio di riguardo per l’inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Promuoveremo il brand del nostro Teatro, così come condiviso con tutta la Giunta comunale che ringrazio attraverso l’organizzazione e l’allestimento di prime assolute e di date zero nel nostro tempio della cultura – si legge sul sito web ufficiale. Il nostro Teatro, lo ricordo sempre, è “dei Marsi”, ovvero di tutta la Marsica, quindi il lavoro artistico che viene portato avanti ogni anno, lo si fa per il territorio nel suo complesso”. «È con grande entusiasmo che vi presentiamo la nuova stagione di prosa del Teatro dei Marsi, un percorso che si snoda tra grandi titoli del panorama nazionale e produzioni che nascono e fioriscono nel nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. In un’epoca in cui il teatro non è solo intrattenimento ma soprattutto un potente strumento di dialogo e riflessione, il nostro obiettivo è stato quello di creare una proposta che potesse arricchire, emozionare e soprattutto valorizzare il nostro patrimonio culturale, attraverso una programmazione capace di promuovere sia l’eccellenza artistica riconosciuta a livello nazionale sia il talento e la creatività delle realtà locali, affiancandole, questa volta anche nel percorso produttivo – recita il testo pubblicato online. Avezzano, con il suo teatro e le numerose realtà che operano nel settore culturale, si afferma come centro d’arte, storia e comunità e dimostra come non esistano periferie contrapposte ai grandi centri, ma luoghi di grande valore e prestigio, proprio come il Teatro dei Marsi, capace di attrarre grandi nomi e produzioni di rilievo nazionale – si apprende dalla nota stampa. L’Amministrazione Comunale di Avezzano ha manifestato una chiara volontà di celebrare e sostenere le arti, partendo, con rinnovata forza, anche dalle sue risorse interne, e sono fiducioso che, attraverso questa collaborazione, potremo arricchire ulteriormente il tessuto sociale e promuovere l’idea che il Teatro dei Marsi continui ad essere un centro vitale, in costante evoluzione, in cui è bello ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità» dichiara il direttore artistico della stagione di prosa Patrizio Maria D’Artista – si apprende dal portale web ufficiale. Gli abbonamenti della stagione teatrale di prosa del Teatro dei Marsi saranno in vendita a partire dal giorno 31 ottobre presso il presso il Centro Culturale Polifunzionale Ex Montessori in Via Genserico Fontana, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; gli abbonati potranno confermare il proprio posto fino al giorno 4 novembre – I singoli biglietti saranno in vendita a partire dal 20 novembre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:00, presso il Centro Culturale Polifunzionale Ex Montessori e online su I-Ticket. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti online e presso il Teatro dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Coloro che acquisteranno l’abbonamento per la stagione di prosa al Teatro dei Marsi avranno una riduzione sull’acquisto dei biglietti al Teatro Caniglia di Sulmona e al Teatro Talia di Tagliacozzo – recita il testo pubblicato online. Per informazioni contattare il numero 347 7582074, e collegarsi alle pagine social del Teatro dei Marsi.

