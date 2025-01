Avezzano, Tirocini di inclusione del Progetto “Marsica Include” dell’Unione dei Comuni “Montagna Marsicana”: il Comune di Avezzano estende l’attivazione a tutti i candidati idonei

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Saranno tutti ammessi a partecipare ai cosiddetti Tirocini di Inclusione” i candidati risultati idonei che hanno presentato la domanda attraverso il Comune d Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione comunale di Avezzano, con il Vicesindaco e assessore al sociale, Domenico Di Berardino, ha deciso, avendo reperito le necessarie risorse, di allargare la platea a tutti coloro la cui domanda, nell’estate scorsa, è risultata idonea – Si tratta di Tirocini di inclusione e Formazione che consentono anche di poter essere reimmessi nel circuito dell’occupazione stabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Dopo aver espletato le formalità per la pubblicazione e l’espletamento del bando – spiega il Vicesindaco Di Berardino – abbiamo dato l’ok all’attivazione di 52 tirocini su 61 candidati risultati idonei – Dopo aver verificato la disponibilità e la possibilità di allargare agli altri candidati risultati idonei la partecipazione, riconosciuto l’alto valore inclusivo, soprattutto per la formazione e l’avvio al lavoro, abbiamo deciso di allargare a tutti gli idonei la possibilità di prendere parte a questi tirocini – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta – prosegue il Vicesindaco – di una esperienza retribuita, che ha durata sei mesi, rinnovabili, e che è rivolta alle fasce deboli della popolazione, sia per quanto riguarda le situazioni economiche e sociali dei nuclei familiari – Riteniamo come Amministrazione comunale – conclude Di Berardino – che queste strade di politiche attive di inclusione, formazione e avvio all’occupazione, siano la strada maestra per dare un sostegno e un aiuto concreto e duraturo nel futuro a chi, oggi, si trova a vivere un momento di difficoltà che deve essere superato». Tutti gli interessati a questa estensione della partecipazione ai Tirocini di Inclusione, possono rivolgersi agli uffici del Settore Affari Sociali del Comune di Avezzano in Via Vezzia – viene evidenziato sul sito web.

