Avezzano, Torna gradualmente alla normalità la viabilità su tre strade importanti di Avezzano, in vista della riapertura in largo anticipo del sottopasso di Via L’Aquila

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un risultato ottenuto grazie al ritmo serrato con cui procedono i lavori nei due sottopassi di Via L’Aquila e Via Don Minzoni – precisa la nota online. Gli uffici comunali, infatti, hanno ordinato il ripristino del senso unico, come era stabilito prima dell’inizio dei lavori di adeguamento sismico del sottopassaggio in questione, su via Monsignor Bagnoli, nel tratto dall’incrocio di Via Montello fino all’incrocio di Via Aquila, via Di Lorenzo in direzione Via dei Fiori e su via Montessori in direzione via Di Lorenzo – Il provvedimento odierno segue quello, di soli pochi giorni fa, che ha stabilito la riapertura al traffico di via Collelongo e via Monte Nero e la riapertura del passaggio pedonale a ridosso dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Gallilei” che collega via Aquila a via Collelongo – recita il testo pubblicato online. Ovviamente, la segnaletica al momento esistente sarà rimossa e sarà sostituita con quella preesistente al momento dell’inizio dei lavori in questione – La situazione della viabilità, in quell’area, tronerà alla situazione pre-intervento a partire dal 2 settembre prossimo e sarà cura della Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell’ordine, a far sì che tutto avvenga in pieno ordine e sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Un risultato importante per la città, e molto atteso dai cittadini, che consentirà di tornare pian piano ad una circolazione più fluida e questo soprattutto in vista della prossima riapertura delle scuole della città per l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025. Si va, quindi, gradualmente verso un totale ritorno alla normalità dopo due mesi di lavori, assolutamente necessari per la sicurezza e l’incolumità pubblica, che hanno visto il massimo impegno dell’Amministrazione e della ditta che sta effettuando i lavori e la collaborazione dei cittadini che hanno dimostrato una grande maturità e sensibilità. Un intervento a beneficio di tutta la comunità, e non solo avezzanese, portato avanti e realizzato da questa Amministrazione che ha così mantenuto un altro dei suoi impegni fondamentali.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/