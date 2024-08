Avezzano, Venerdì 23 scatta l’ora della “Notte Rossa” Con Sentieri E Sapori. Ad Avezzano Il Cabaret Con I Comici Impastato E Fubelli

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Da Colorado al palco di Piazza Risorgimento per una serata ricca di risate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Live music nei locali e artisti in abito rosso Secondo notte di musica e spettacolo targata Sentieri e sapori – Venerdì 23 agosto, si torna ad animare il centro della città di Avezzano, con una serata ricca di emozioni, risate e gruppi musicali – Sul filone del film Bianco, Rosso e verdone, il secondo appuntamento dell’evento promosso dal Comune e con l’organizzazione di ConfEsercenti, sarà una vera e propria “notte rossa” e prevede in prima serata, alle 21, uno show di cabaret con i due noti comici televisivi, Gianluca Impastato e Gianluca Fubelli – aggiunge la nota pubblicata. Nel mondo della comicità sin da giovani, i due hanno fondato nel 1998 il gruppo comico de I Turbolenti insieme anche a Stefano Vogogna e Enzo Polidoro – Vincitori del Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e del premio della critica al premio Charlot (Paestum, 2002), dal 2003, sono protagonisti nel palinsesto di Mediaset nella trasmissione Colorado su Italia 1. Con la direzione artistica affidata a Gianni Iezzi, saranno 15 i punti musicali che arricchiranno l’atmosfera nei pressi dei locali lungo le strade del centro città a partire dalle 20 fino a tarda notte – Gli artisti musicali di questa seconda serata saranno i seguenti: Milady, Remo Gallipoli, Dj Tani, Fontamara, Spoofool, Lorenzo Lustri, PiccioRoll, Luigi Di Berardino, The 27’s Fire, Gianluca Di Febo, Organtini-Celaia e i Ragazzi del Clan. Abito rosso e drink a tema “Rosso” per caratterizzare questo secondo appuntamento di Sentieri e Sapori che tornerà con una serata conclusiva l’11 settembre a tema “Verdone”.

