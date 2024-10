Avezzano, Via alla costituzione degli albi per i fornitori di lavori e servizi tecnici e di varia natura al Comune di Avezzano. Lo strumento velocizzerà gli iter e garantirà la rotazione di inviti e affidamenti

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale di Avezzano ha avviato l’iter per la costituzione degli albi dei fornitori di lavori e servizi, tecnici e di varia natura, da utilizzare per l’affidamento delle opere da realizzare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La decisione è stata adottata in attuazione del Regolamento approvato dal Consiglio comunale e in conformità con le previsioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici – precisa il comunicato. Gli Avvisi per la costituzione dei suddetti labi, inoltre, sono approvati dal Dirigente del Settore IV, Arch. Antonio Ferretti – precisa il comunicato. La disponibilità di un Albo di fornitori on-line, utilizzabile da tutti i settori comunali, determina congrui risparmi di tempo nel perfezionamento degli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea – viene evidenziato sul sito web. Tali affidamenti, infatti sono esperiti mediante le procedure semplificate dell’affido diretto e della procedura negoziata (che rappresentano la maggior parte della spesa sostenuta annualmente dal Comune di Avezzano), in virtù del fatto che l’attingimento dall’Albo, avente carattere di immediatezza, evita di dover fare le ricerche di mercato e, quindi, consentendo tempi estremamente più rapidi per definire gli iter e l’avvio dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. Questa nuova modalità, inoltre, consentirà una puntuale verifica del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nonché assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, come previsto e raccomandato dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici – Martedì 22 ottobre, sono stati già pubblicati gli avvisi relativi agli elenchi di fornitori per lavori pubblici e servizi tecnici, con contestuale apertura alla registrazione da parte degli interessati; la procedura di iscrizione è interamente assistita, gestita e tracciata dalla Piattaforma appalti in uso al Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli ulteriori Avvisi per gli elenchi di operatori economici per forniture e servizi – precisa il comunicato. Trasparenza, legalità, correttezza, efficienza e velocità, sono quindi i canoni e i principi a cui si è ispirata e si ispira l’Amministrazione comunale di Avezzano, conformandosi sì a nuove normative, ma prima di tutto per garantire ai cittadini opere e servizi efficienti, di qualità e realizzati a regola d’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale.

