Avezzano, Via delle Stelle e giardini del Parco Torlonia, summit con la Soprintendente sui nuovi progetti

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:“Progetti bellissimi”. Non è un commento qualunque quello rivolto ai progetti dell’amministrazione comunale presentati questa mattina ma una sottolineatura autorevolissima che proviene dalla Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio delle province di L’Aquila e Teramo Cristina Collettini, alla quale il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha voluto presentare alcune iniziative in fase di partenza che daranno luce e nuovo volto a zone importanti della città. Il primo è quello relativo alla Via delle stelle, la ciclabile che sorgerà al posto della ferrovia dell’ex zuccherificio ridando decoro ad un’area centrale che sarà destinata alle biciclette ma anche alle passeggiate e ai tanti appassionati di sport all’aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Una zona da togliere dall’incuria con un restyling ambizioso che – dice il sindaco – “verrà presentato ai cittadini in piazza Risorgimento su un maxischermo come fatto per l’altro importante progetto di riqualificazione di Corso della libertà”. La Collettini, accompagnata dai responsabili della soprintendenza Barbara Malandra e Fabrizio Petroni, ha anche avuto modo di intervenire sull’idea di sistemazione degli orologi presso il palazzo di città e sui lavori ai giardini del parco Torlonia, suggerendo anche possibili interventi innovativi per la fruizione pubblica dei luoghi, a fini di aggregazione, di riposo e di svago – Insomma, il parco, passato alla gestione del comune e interessato da un’opera di riqualificazione derivante da fondi masterplan può diventare uno splendido centro di aggregazione e relax. Le indicazioni della Soprintendenza sono state accolte con entusiasmo dagli amministratori e dai dirigenti del comune così come l’invito più generale riguardante i programmi dell’amministrazione sul capoluogo della marsica – si apprende dal portale web ufficiale. L’arch. Collettini ha invitato infine gli amministratoti locali a proseguire con interventi di riqualificazione urbana su un tracciato di modernità, che possa affiancare e valorizzare le tracce e le testimonianze storiche e archeologiche sul territorio: “Avezzano, città perno tra Pescara e Roma, ha tutte le potenzialità di farsi promotrice contemporaneità, potete farlo utilizzando materiali moderni su un percorso storicizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Qui il turista può venire se la città presenta tali caratteristiche di contemporaneità, insieme ai Cunicoli di Claudio e altre importanti testimonianze storiche – ”.

