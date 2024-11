Avviso Carta Dedicata a Te 2024

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Avviso riservato ESCLUSIVAMENTE a coloro che hanno ricevuto la Raccomandata A/R presso il proprio domicilio – Si ribadisce l’urgenza di recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale presentando la comunicazione ricevuta dal Comune di Avezzano per mezzo Raccomandata A/R su menzionata – viene evidenziato sul sito web. É indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2024 e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28/02/2025, a pena di decadenza dal beneficio – aggiunge testualmente l’articolo online. Avviso 2024 di comunicazione

