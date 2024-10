Avviso pubblico “Progetto Marsica Include” «PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 – Obiettivo di policy 4 “Un’Europa più sociale” – Priorità III “Inclusione e protezione sociale”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:PROGETTO “MARSICA INCLUDE” (CUP 39I23001220006) – Avviso pubblico «PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 – Obiettivo di policy 4 “Un’Europa più sociale” – Priorità III “Inclusione e protezione sociale” – Obiettivo specifico k – Scheda di intervento 3.k.8.1 – Avviso “ABRUZZO INCLUDE 2”» (D.D. n. DPG022/142 del 12/07/2023 e s.m.i.) Avviso pubblico per la costituzione di un Borsino di Soggetti Ospitanti disponibili all’inserimento in percorsi di Tirocinio extracurriculare, T.In.A. e/o Borsa lavoro dei Beneficiari del progetto “Marsica Include” (CUP 39I23001220006). All. A – Manifestazione di adesione al borsino dei soggetti ospitanti Avviso Borsino Marsica Include Allegato A – Manifestazione adesione Borsino

