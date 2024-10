Avviso riapertura termini iscrizioni trasporto scolastico A.S. 2024/2025 dal A.S. 2024/2025 dal 04/10/2024 al 15/10/2024

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:PROROGA ISCRIZIONI ONLINE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EROGATO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI AVEZZANO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, CON ABITAZIONE NELLE LOCALITÀ DI CASTELNUOVO, ANTROSANO, PATERNO, SAN PELINO, CARUSCINO, CESE, BORGO INCILE E BORGO VIA NUOVA Anno Scolastico 2024-2025 AVVISO ALLE FAMIGLIE Si comunica ai Sig.ri genitori/tutori/affidatari che sono stati prorogati improcrastinabilmente dal giorno 04/10/2024 al giorno 15/10/2024 le iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente on-line, al servizio di trasporto scolastico in oggetto – Il presente Avviso è rivolto agli alunni, residenti nelle frazioni del territorio Comunale, frequentanti le scuole statali d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2024/2025. Gli utenti che intendono fruire del servizio di trasporto scolastico, per procedere all’iscrizione devono accedere allo sportello telematico del Comune di Avezzano dal seguente link:https://sportellotelematico – recita il testo pubblicato online. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – aq.it/ posizionarsi su “Servizi scolastici e per l’infanzia” e compilare il modulo seguendo le istruzioni ivi contenute – AVVISO RIAPERTURA_TERMINE_ISCRIZIONI_trasporto_scolastico_A.S._2024-2025

