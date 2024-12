‘C33 e Vennero Giorni Migliori’, la memoria dei Martiri di Capistrello rivive in scena al Teatro dei Marsi

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Associazione Proteo, su iniziativa del Sindaco di Avezzano, organizza lo spettacolo teatrale dal titolo “C33 e vennero giorni migliori” sulla vicenda dei 33 martiri di Capistrello per il giorno 8 dicembre 2024 alle ore 21 al teatro dei Marsi di Avezzano, quindi col patrocinio del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. L’occasione è assai importante perché lo spettacolo, liberamente ispirato ad un testo di Alfio Di Battista, ricostruisce la triste vicenda dei Trentatré trucidati dalla furia nazista quando ormai l’occupazione in Italia, con la liberazione di Roma, volgeva al termine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spettacolo già andato in scena a Capistrello nel giugno scorso in piazza, e ad Avezzano al Teatro dei Marsi in settembre facendo registrare il tutto esaurito, viene riproposto alla cittadinanza in questa occasione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ingresso è gratuito previa prenotazione al telefono 3532075079. Vi aspettiamo numerosissimi.

