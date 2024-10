Calcio, Pescara. ANTICIPI E POSTICIPI CONTRO MILAN FUTURO E PINETO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Lega Pro, preso atto della comunicazione della Questura di Pescara in relazione alla concomitanza del G7 nella Città di Pescara nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre 2024, preso atto della comunicazione del Comune della Città di Pescara in relazione all’indisponibilità dello Stadio “Adriatico–Giovanni Cornacchia” nei giorni 5 e 6 novembre 2024 a causa di interventi programmati di manutenzione straordinaria da eseguire sul terreno di gioco, sentite le società coinvolte, ha disposto che la gara Pescara-Milan Futuro, rinviata a data da destinarsi di cui al Com. Uff. n.39/DIV del 08.10.2024, venga recupera nella data e con l’orario di seguito riportato: PESCARA – MILAN FUTURO – GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2024 ore 20:45 Si rende inoltre nota, a parziale modifica del Com. Uff. n.20/DIV del 20.09.2024, la programmazione aggiornata della seguente gara: PESCARA – PINETO – LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 ore 20:30

