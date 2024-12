Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI CAMPOBASSO – PESCARA

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Riceviamo e comunichiamo l’apertura della vendita dei biglietti per la partita tra Campobasso e Pescara, valida per la diciannovesima giornata del campionato lega c now. “Dalle ore 11:00 di oggi, mercoledì 11 dicembre, è aperta la prevendita dei biglietti per la gara del campionato Serie C Now – sabato 14 dicembre 2024 – Campobasso FC – Pescara, ore 19:45, stadio Avicor Molinari Stadium di Campobasso – riporta testualmente l’articolo online. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di € 13.00 più diritti di prevendita Tariffa ridotta per gli under 14: € 5.00 più diritti di prevendita Nella giornata odierna i ticket potranno essere acquistati solo nei punti vendita autorizzati ciaotickets. Da domani anche on line attraverso il sito ciaotickets.com L’acquisto dei biglietti per i residenti nella provincia di Pescara è consentito solo per il “Settore Ospiti” Divieto di vendita per i residenti in Abruzzo nel settore “Curva Nord Michele Scorrano”.

