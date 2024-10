Calcio, Pescara. INFOI BIGLIETTI SETTORE OSPITI LUCCHESE – PESCARA

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Riceviamo e comunichiamo alcune informazioni inerenti la vendita per i taglianti settore ospiti partita di campionato lega c now Lucchese – Pescara, in programma domenica 27 ottobre 2024, ore 19:30, allo stadio Porta Elisa di Lucca – si legge sul sito web ufficiale. Il costo del tagliando per la CURVA EST (settore ospiti) è di €. 9,00 + diritto di prevendita e spese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Totale capienza Curva Est (ospiti): 1000 posti I biglietti saranno acquistabili solo online seguendo il link: https://www.go2.it/ e digitando l’evento suddetto nell’apposito campo di richiesta – si legge sul sito web ufficiale. Chiusura delle vendite fissato per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 19:00.

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com