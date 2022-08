Calcio, Pescara. News e info prossime amichevoli Pescara calcio

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Termina il secondo periodo di preparazione precampionato per i #BiancAzzurri, dopo la sfida di ieri sera allo Stadio Mariani Pavone di Pineto in memoria del giovane Matteo Ovidio Serra, giovane promessa prematuramente scomparso a seguito di un grave incidente stradale – si apprende dalla nota stampa.

Ripresa dei lavori fissata per mercoledì 10 agosto al #DelfinoTrainingCenter e doppio appuntamento amichevole con Penne e Angolana, rispettivamente sabato 13 agosto a Penne e domenica 14 agosto a Città Sant’Angelo, con i #BiancAzzurri pronti a valutare ulteriori amichevoli come variante al programma iniziale che vedeva gli impegni di coppa e campionato fissati al 21 e 27 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Penne – Pescara 13 agosto, ore 18 Stadio Comunale Fernando Colangelo – ingresso gratuito



RC Angolana – Pescara 14 agosto, ore 17:30 Stadio Petruzzi di Città Sant’Angelo

Ingresso 5 euro

Ingresso gratuito Under 7

Tutto l’incasso sarà devoluto al progetto Baltimora per Davide – (video in home)



