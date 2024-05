Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PESCARA – JUVENTUS NG

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Lega Italiana Calcio Professionistico, organizzatrice delle partite dei Play/Off 2023/24, ha reso noti i prezzi dei biglietti per la gara del II Turno Play/Off 2023/24 – Girone B – PESCARA – JUVENTUS NG che si svolgerà allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara sabato, 11 maggio 2024, con inizio alle ore 21:00. I biglietti potranno essere acquistati, oltre che via web sul sito www.vivaticket.com, in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket del territorio nazionale – si apprende dalla nota stampa. Sarà altresì possibile acquistare i biglietti presso il Punto vendita The Official Store Pescara Calcio sito in via Carducci 69 che sarà aperto con il seguente orario: 10,00/13.00 – 16.00/19.45. Il punto vendita botteghino stadio sarà aperto solo il giorno gara e a partire dalle ore 15. Le vendite dei biglietti inizieranno domani, giovedì 9 maggio 2024, alle ore 10.00 ESCLUSIVAMENTE per gli abbonati della corrente stagione sportiva 2023/24 Gli abbonati potranno confermare il proprio posto fino alle ore 24.00 di domani, giovedì, 9 maggio 2024. venerdì 10, maggio 2024, alle ore 10.00 inizierà la vendita libera – si apprende dal portale web ufficiale. COSTO BIGLIETTI CURVA NORD: Intero 14,00 euro – ridotto 10,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero 22,00 euro – ridotto 17,00 euro TRIBUNA ADRIATICA LATERALE NORD-SUD: Intero 17,00 euro – ridotto 13,00 euro – riporta testualmente l’articolo online. TRIBUNA MAJELLA LATERALE NORD-SUD: Intero 27,00 euro – ridotto 20,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: Intero 37,00 euro – ridotto 27,00 euro – recita il testo pubblicato online. SETTORE OSPITI: : Intero 14,00 euro – ridotto 10,00 euro – (chiusura delle vendite alle ore 19.00 di venerdì, 10 maggio 2024) CURVA SUD: chiusa al pubblico I biglietti ridotti sono validi per: donne, over 60, under 18, diversamente abili NB (i prezzi sopra indicati sono comprensivi di diritto di prevendita se acquistati presso lo store di Via Carducci 69 e presso il botteghino dello stadio, solo il giorno della gara dopo le ore 15.00). Ai punti vendita Vivaticket del territorio nazionale e on line sul sito vvv.vivaticket.com occorre aggiungere eventuali oneri per commissioni.) Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI Clicca qui per la RICHIESTE DI ACCREDITO da far pervenire presso ufficio di competenza (accrediti@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com) entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 10 maggio 2024.

