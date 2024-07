Calcio, Pescara. ALLENAMENTO CONGIUNTO PESCARA – TEAM ALTAMURA ANNULLATO

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfino Pescara 1936 comunica l’annullamento dell’allenamento congiunto tra il Pescara e il Team Altamura, in programma domenica 28 luglio allo Stadio Gli Angeli di Palena – viene evidenziato sul sito web. Rimborso del biglietto da effettuarsi presso l’esatto punto vendita di acquisto – recita il testo pubblicato online. Per chi ha acquistato il tagliando sul circuito ON LINE la richiesta di rimborso va inviata direttamente a ciaotickets Per la giornata di domenica è previsto il solo allenamento al mattino

