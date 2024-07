Calcio, Pescara. ON LINE I BLIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DEL PESCARA

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica che da lunedì 22 luglio sono disponibili su tutti i canali ciaotickets i biglietti per le partite: Pescara – Folgore Delfino Curi Pescara – in programma giovedì 25 luglio ore 18 presso lo stadio gli Angeli di Palena Pescara – Altamura – in programma domenica 28 luglio ore 18 presso lo stadio gli Angeli di Palena Pescara – Angolana – in programma giovedì 1 agosto ore 17:30 presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina Biglietti al costo di 5 euro presso il The Official Pescara Store, saranno maggiorati del costo di prevendita presso tutti gli altri circuiti e punti vendita ciaotickets

