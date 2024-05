Comunicato stampa sentenza bilancio 2016

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La società Delfino Pescara 1936 spa comunica che la Corte di Appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di L’Aquila con riferimento ANCHE alla impugnativa del bilancio 2016. Sicché, con Sentenza del 17 aprile 2024, ha decretato la validità ANCHE del Bilancio al 30 giugno 2016. Si conclude così, il percorso giudiziario intrapreso dall’ex azionista CIMMAV Srl (oggi in fallimento) che ha confermato la correttezza dell’attività gestoria della Delfino Pescara 1936 Spa per tutti gli esercizi 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 e 2017/18. Il Presidente Daniele Sebastiani, nell’esprimere la propria soddisfazione per la positiva conclusione di tutti i procedimenti, ringrazia l’avv. Giuliano Milia e il Prof. Avv. Ciro Esposito per l’impegno profuso nella difesa legale della Società”.

