Calcio, Pescara. PRIMO CONTRATTO PER MICHAEL ZEPPIERI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Prima firma da professionista per il giovane attaccante Michael Zeppieri questa mattina presso gli uffici del presidente Daniele Sebastiani – aggiunge la nota pubblicata. Il calciatore di origine canadesi, arrivato in BiancAzzurro grazie al lavoro dal nostro scouting Pescara Calcio Academy, dopo aver svolto i Tryouts di Toronto si è da subito messo in mostra nel campionato primavera dello scorso anno e si lega oggi al Pescara Calcio per i prossimi quattro anni con opzione per il quinto – riporta testualmente l’articolo online. #benvenutomichael

