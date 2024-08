Calcio, Pescara. VIDEO I GOL NELL’ALLENAMENTO CONGIUNTO PESCARA – CIARRATINA 7-0

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Buona sgambata per i biancazzurri in vista della seconda giornata di campionato lega c now PESCARA – TORRES, con un allenamento congiunto con la Vis Cerratina in una partita a ritmi elevati terminata 7 a 0 con i gol di Cangiano, Tunjov, Dagasso, Arena e tripletta di Ferraris. A riposo capitan Brosco e Squizzato, il Pescara scende in Campo con Saio, Mulè, Lonardi, Piga, Giannini, Crialese, Saccomanni, Tunjov, Meazzi, Vergani e Cangiano nella prima frazione di gioco, Plizzari, Moruzzi, Staver, De Marco, Bentivegna, Ferraris, Arena, Pellacani, Lonardi, Dagasso, Mule’. Domani prevista seduta di lavoro al pomeriggio ( porte chiuse) allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. Buona sgambata per i biancazzurri in vista della seconda giornata di campionato lega c now PESCARA – TORRES, con un allenamento congiunto con la Vis Cerratina in una partita a ritmi elevati terminata 7 a 0 con i gol di Cangiano, Tunjov, Dagasso, Arena e tripletta di Ferraris. A riposo capitan Brosco e Squizzato, il Pescara scende in Campo con Saio, Mulè, Lonardi, Piga, Giannini, Crialese, Saccomanni, Tunjov, Meazzi, Vergani e Cangiano nella prima frazione di gioco, Plizzari, Moruzzi, Staver, De Marco, Bentivegna, Ferraris, Arena, Pellacani, Lonardi, Dagasso, Mule’. Domani prevista seduta di lavoro al pomeriggio ( porte chiuse) allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com