Calcio, Pineto. Fabrizi al Pineto!

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Fabrizi al Pineto!11 Luglio, 2024Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base pluriennale il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Fabrizi – precisa il comunicato. Sessantaquattro presenze in Lega Pro, 17 gol e 5 assist e tanta voglia di raggiungere obiettivi importanti: “I motivi per i quale ho scelto Pineto sono diversi: in primis parliamo di un’ottima società guidata dal presidente Silvio Brocco che ha messo in atto una grande programmazione e ha grande passione e serietà. Poi c’è il direttore Marcello Di Giuseppe che ha avuto un ruolo fondamentale nel mio percorso calcistico e professionale e, ovviamente, l’idea di gioco di mister Cudini – che ho affrontato più volte in questi anni – precisa il comunicato. Ha idee di calcio propositive adatte soprattutto agli attaccanti e per giocatori con le mie caratteristiche – si apprende dalla nota stampa. Provengo dal girone C, un girone molto fisico, il girone B ha tante squadre blasonate ed è molto duro e sono certo che il Pineto vorrà dire la sua nel secondo anno tra i Pro e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Benvenuto Luca!

