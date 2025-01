Calcio, Pineto. Lorenzo Villa alla Juventus

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Pineto Calcio attraverso il proprio portale web:Lorenzo Villa alla Juventus16 Gennaio, 2025Pineto Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Juventus con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Villa – viene evidenziato sul sito web. “Auguro a Lorenzo di continuare in maniera eccellente il suo percorso di crescita professionale e personale – ha detto il presidente Silvio Brocco -. Il suo ingresso in uno dei club più blasonati al mondo è il segnale evidente dell’impegno e del lavoro svolto in questi anni dalla nostra società che crede nei giovani e li valorizza”. In bocca al lupo Lorenzo e porta sempre con te il tuo sorriso e la tua determinazione – si apprende dalla nota stampa.

