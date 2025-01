Calcio, Pineto. Pineto vs Sestri Levante: info biglietti

Pineto Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Pineto vs Sestri Levante: info biglietti2 Gennaio, 2025Sono in vendita sul circuito postoriservato – aggiunge testualmente l’articolo online. it i biglietti per la gara Pineto – Sestri Levante in programma sabato 4 gennaio alle 15 al Mariani- Pavone di Pineto – recita il testo pubblicato online. SETTORE TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 20 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 15 € compresa prevendita Ridotto Under14 5,00 € SETTORE TRIBUNA LATERALE SCOPERTA Intero 15 € compresa prevendita Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 8 € compresa prevendita Ridotto Under14 3,00 € SETTORE OSPITI Intero 15 € compresa prevendita Match sponsor dell’Incontro sarà il Ristorante Pizzeria Locanda d’Annunzio: potrete trovare piatti della tradizione di terra e di mare, arrosticini fatti a mano e un’ottima pizza, insieme alla cortesia dei proprietari e di tutto lo staff di Locanda d’Annunzio! Solo accrediti stampa: ufficiostampa@pinetocalcio – it Tutti altri accrediti: segreteria@pinetocalcio – recita il testo pubblicato online. it

