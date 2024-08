Calcio, Pineto. Sestri Levante vs Pineto 0-0 (0-0)

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Sestri Levante vs Pineto 0-0 (0-0)31 Agosto, 2024SESTRI LEVANTE: Anacoura, Furno, Pane, Brunet (62′ Nunziatini), Durmush (77′ De Felice), Conti, Parravicini (77′ Pavanello), Clemenza (72′ Rosetti), Nenci, Podda, Montebugnoli A disposizione: Sias, Fusco, De Felice, Santovito, Oneto, Rosetti, Pavanello, Nunziatini, Sgambelluri, Calloni, Pittino, Raineri, Raggio Garibaldi, Primasso All: Scotto Andrea PINETO: Tonti, Villa, De Santis, Dutu, Borsoi, Amadio, Lombardi (90′ Germinario), Baggi, Bruzzaniti (87′ Pellegrino), Fabrizi (68′ Gambale), Del Sole (68′ Chakir) A disposizione: Marone, Barretta, Schirone, Germinario, Gambale, Ienco, Giovannini, Marafini, Marrancone, Chakir, Nebuloso, Pellegrino All: Cudini Mirko ARBITRO: Matteo Dini di Città di Castello (Roncari di Vicenza – Callovi di San Donà di Piave; IV Zoppi di Firenze) Note: Espulsi: 95′ Cudini e 96′ Cordone per proteste; Ammoniti: al 46′ mr Cudini; Dutu (P), Villa (P), Gambale (P), Germinario (P). Anacoura (S); Recupero: 1’pt; 5′ st;

Lo riporta un articolo pubblicato, in giornata, dal servizio stampa del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 23, anche mediante il sito internet del Pineto Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pinetocalcio.it