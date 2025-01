Caldaia riparata, domani a Madonna del Freddo i bambini di primaria e infanzia torneranno in classe.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 12 gennaio 2025 – Riaprirà le porte domani, come annunciato dall’Amministrazione, il plesso del Comprensivo 2 di Madonna del Freddo, dopo la riparazione della caldaia – “I lavori di sostituzione dell’impianto sono terminati, così come, con la massima collaborazione della dirigenza scolastica si sono definiti quelli per il ritorno a Madonna del Freddo delle classi di primaria e infanzia che era stato necessario trasferire in via per Francavilla per via dell’assenza del riscaldamento – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Istruzione e Lavori Pubblici Teresa Giammarino e Stefano Rispoli che hanno stretto i tempi dell’intervento perché i bambini tornassero nella loro scuola il prima possibile – . Abbiamo fatto di tutto con gli uffici innanzitutto per le pratiche finalizzate a trovare i fondi per l’acquisto di tutti i pezzi dell’impianto, da sostituire in tempi brevi, costato poco meno di 70.000 euro, ma non previsto in bilancio, nonché per acquisirli alle migliori condizioni e nei tempi più brevi, perché avevamo la priorità di riportare i bambini nella loro scuola e far cessare il disagio legato a queste settimane di lavori – Si tratta di passaggi che in condizioni normali sono ordinari, ma che con il dissesto sono complessi da gestire, viste le tantissime priorità ed emergenze presenti in città. Per questo ringraziamo innanzitutto bambini, famiglie, dirigenza e personale scolastici, per la collaborazione data e per l’attesa, ma va dato atto anche agli uffici che hanno seguito i lavori e hanno ben dialogato con la ditta che li ha compiuti e che presteranno attenzione a tutta la situazione della scuola, per aver adottato le procedure più rapide ed efficienti che consentiranno ai bambini di tornare a scuola domani”.

