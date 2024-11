Campo di Sant’Anna, tutto pronto per l’avvio del cantiere da 700.000 euro finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 4 novembre 2024 – Quasi definito l’iter di un’ulteriore opera di rigenerazione degli impianti sportivi comunali, qual è il campo di Sant’Anna – si legge sul sito web ufficiale. Il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha com’è noto già erogato un’anticipazione del 70 per cento della somma totale, circa 700.000 euro, come stabilisce la convenzione, che prevede che il restante 30 per cento sia a carico del Chieti Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Gli uffici comunali hanno comunicato tempestivamente al Chieti FC 1922 l’arrivo dei fondi ministeriali per la riqualificazione del campo di Sant’Anna, con l’invito a versare quanto pattuito nella convenzione che ha reso possibile il progetto di riqualificazione e il finanziamento – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Siamo certi che allora, cioè al momento della firma, come ora, sia ferma la volontà di procedere con questo intervento che restituirà alla città un nuovo e importante, nonché storico campo per allenamenti e partite e ai finanziatori un investimento proficuo in termini sia sociali e sia sportivi – aggiunge la nota pubblicata. Un intento, peraltro perfettamente in linea con lo spirito fattivo e disponibile dimostrato dalla nuova compagine societaria nei confronti della comunità, per questo è indispensabile concretizzare subito la rinascita, definendo formalmente la compartecipazione – Ci sarà tempo fino al 10 novembre per dare corpo a quanto già ratificato dalla convenzione firmata dal Chieti Calcio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – precisa il comunicato. Si tratta di un’opportunità che la città non può perdere, in nome del calcio, del potenziale che il campo rinnovato può generare sia per i gestori, sia per la crescita di nuovi e giovanissimi talenti, nonché dell’immagine stessa della città e del comparto, che si arricchisce di un intervento di qualità, peraltro voluto dal braccio operativo del Governo e finanziato da fondi stabiliti dall’esecutivo nazionale”.

