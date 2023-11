Centenario Parco: un concorso per idee d’impresa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – Un concorso per premiare nuove idee, rivolto a giovani sotto i 35 anni, per immaginare realtà imprenditoriali innovative nel “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”. Si tratta di una nuova iniziativa, tra quelle organizzate durante l’anno del Centenario del Parco, che intende valorizzare l’imprenditoria giovanile nel territorio e favorire la cultura dell’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I dettagli del concorso, denominato “Nuove idee di business nel PNALM”, saranno presentati venerdì 1 dicembre nella sala del Consiglio comunale di Lecce dei Marsi (AQ), nel corso dell’incontro “Fare impresa nel Parco, oggi e domani”. All’evento, che avrà inizio alle ore 11.00, parteciperanno: il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo; il sindaco di Lecce nei Marsi, Augusto Barile; il presidente del Pnalm, Giovanni Cannata; il presidente della Comunità del Parco, Antonio Di Santo – recita il testo pubblicato online. Le relazioni di carattere scientifico saranno animate dal rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, da Alessandra Faggian, prof.ssa ordinaria di Economia applicata GSSI, da Luciano Fratocchi, professore di Ingegneria economico gestionale dell’Università dell’Aquila e da Sergio Galbiati, presidente della fondazione “Hubabruzzo”. Sarà, infine, presentata una esperienza concreta di impresa all’interno del Parco, con la testimonianza di Rosario Muleo e Francesco Sciattella, che per l’Università della Tuscia hanno collaborato a uno studio sulla “Birra Moricento”, ricavata dalla faggiola dei faggi – precisa il comunicato. Le Celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del PNALM, istituite dalla Regione Abruzzo, con apposita legge e sostenute dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, sono pensate come iniziativa corale che vede la Regione collaborare con l’Ente Parco, gli Enti locali e le Associazioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

