Chieti, Al via la Notte cosmica, domani al campetto della Villa musica, food e dj set.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: Chieti, 20 giugno 2024 – Tutto pronto per la “Notte cosmica”, evento che si svolgerà domani nell’area del campetto della Villa comunale, a cura della Ritmi eventi e con il patrocinio del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si tratta di un appuntamento-contenitore, il primo che avrà come scenario lo spazio sportivo riqualificato della Villa – annunciano il vicesindaco Paolo De Cesare, con l’assessore Manuel Pantalone e il consigliere Valerio Giannini – . L’evento nasce come “Notte cosmica” per celebrare l’ingresso dell’estate e il solstizio, lo faremo all’insegna della musica e della degustazione di prodotti locali – aggiunge la nota pubblicata. Si comincia alle 18.00 con l’esibizione della palestra DASK in tema K-Pop; alle 20 Gruppo concerto dei “Mama’s Brothers”, alle 21 è prevista esibizione vocal e dj/set dell’artista Libera de Santis e dalle ore 22 si esibiranno i dj s della Pineal Gland Records, con un programma di musica house ed elettronica, alla consolle si alterneranno: Louie Vertigo, Soul Chapter, DiDonaz, Rony Spen e Ilaria Di Marco – recita il testo pubblicato online. Una serata di intrattenimento per tutti, da vivere nel cuore del nostro parco cittadino, all’insegna della musica, del food e di un potenziale che vogliamo sfruttare al meglio perché Chieti venga scelta anche come meta del divertimento sano e inclusivo”.

