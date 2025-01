Chieti, Appello della Polizia Locale per rintracciare veicolo pirata

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 25 gennaio 2025 – La Polizia Locale di Chieti chiede l’aiuto alla popolazione anche non residente in città per individuare l’autore di un incidente stradale con lesioni gravi che si è verificato lo scorso 20 Gennaio alle ore 06:55 circa in via Dei Vestini nei pressi di Via Barcellona – si apprende dal portale web ufficiale. “L’autore del sinistro prima ha travolto un 57enne a bordo della sua moto e poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso – così il sindaco Diego Ferrara e la comandante della Polizia Locale di Chieti Donatella Di Giovanni – . L’impatto è stato violento a giudicare dalle gravi condizioni del motociclista e dai segni lasciati sull’asfalto insieme a pezzi dell’autovettura che ha proceduto senza prestare soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il veicolo ricercato è una Ford Fiesta (simile a quella in foto) prodotta negli anni dal 2005 al 2007 di colore rosso bordeaux. Il veicolo è danneggiato nella parte anteriore ed è mancante delle due griglie in plastica – si apprende dal portale web ufficiale. Le autorità stanno indagando in ogni modo possibile per risalire all’autore del sinistro, che rischia gravi conseguenze per l’omissione di soccorso – Si fa appello a chiunque abbia informazioni utili a contattare la Polizia Locale di Chieti al numero di telefono 0871/42441. La collaborazione della comunità è fondamentale per fare giustizia e prevenire episodi simili in futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Si garantisce l’anonimato alla persona in grado di fornire informazioni utili – precisa il comunicato. L’auspicio, oltre che l’investito possa riprendersi il più presto possibile, è che l’autore del sinistro si costituisca al più presto per evitare conseguenze più gravi di quelle che già riguardano la sua posizione, farlo è un atto di responsabilità che può aiutare a chiarire i fatti ed attenuare le conseguenze legali”.

