Chieti, Assessore Pantalone su Commissione Taxi

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 2 luglio 2024 – Nella mattinata di oggi si è svolta la Commissione Taxi a cui ha preso parte l’assessore al Commercio Manuel Pantalone con i rappresentanti dei tassisti, la comandante della Polizia Locale Donatella Di Giovanni, il dirigente Carlo Di Gregorio, la funzionaria del III Settore Patrizia Di Profio e il responsabile della Panoramica Chiacchiaretta – si apprende dal portale web ufficiale. “All’ordine del giorno la vicenda della segnalazione del radiotaxi circa le competenze fra auto sul territorio fra Chieti e Pescara – riferisce l’assessore Manuel Pantalone – non è pensabile caricare e scaricare utenza da Pescara da parte dei tassisti, che ci hanno assicurato che loro non fanno questo tipo di attività, ma che caricano su Chieti e verso l’aeroporto d’Abruzzo e viceversa, come previsto dalle normative regionali e dalla nostra delibera comunale da e verso l’aeroporto – recita il testo pubblicato online. La categoria ha inoltre riferito di essere impegnata a rafforzare l’attività di controllo per evitare che ci sia qualche singolo che possa effettuare servizio su Pescara avendo la licenza su Chieti – precisa la nota online. Come Amministrazione ho preso l’impegno di segnalare alla nostra Polizia locale i casi e anche di verificare le licenze su Pescara, per evitare che ci possa essere questo fenomeno – riporta testualmente l’articolo online. Una premura a tutela dei tassisti che onestamente fanno il loro lavoro e anche di una reciproca e onesta concorrenza tra le due diverse municipalità. Chieti ha due slot sull’aeroporto e su queste faremo delle turnazioni in modo da autoregolamentare l’alternanza dei nostri tassisti alle postazioni assegnate – Per quanto riguarda le NCC, i noleggi con conducente, faremo i controlli di rito, a seguito di cui di fronte a carenze o non rispondenza delle caratteristiche, procederemo a eventuale sospensione di licenza, questo anche nell’interesse di chi svolge questo lavoro in maniera lineare conforme alle normative”.

