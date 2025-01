Chieti, Avviso di interruzione linea elettrica, alla scuola di via per Francavilla si rientra l’8 gennaio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Nel pomeriggio di oggi il sindaco Diego Ferrara ha firmato un’ordinanza sindacale contingibile e urgente di sospensione dell’attività didattica del plesso scolastico di via per Francavilla il giorno 7 gennaio 2025, a causa di un avviso di interruzione dell’energia elettrica che interesserà la zona dalle 8 alle ore 15.A causa dell’inconveniente dovuto a interventi sulla linea elettrica, essendo impossibile assicurare ambienti caldi ai bambini, la scuola riaprirà il giorno successivo, mercoledì 8 gennaio – riporta testualmente l’articolo online. L’ordinanza in allegato

