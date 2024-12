Chieti, Bagni, spogliatoi e riscaldamento, l’Amministrazione interviene sul Pala Tricalle

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 6 dicembre 2024 – Pronti interventi di manutenzione al Pala Tricalle per circa 19.000 euro, quelli definiti in mattinata dalla struttura tecnica comunale e dall’assessorato allo Sport. “Interverremo per 11.000 euro sui bagni, che saranno completamente rifatti in toto fra sanitari, arredi e utilità, sia quelli degli atleti, sia quelli destinati al pubblico, che attendevano da molti anni lavori di riqualificazione – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Non solo i bagni, ma anche gli spogliatoi saranno riqualificati, ma non solo, con un ulteriore impegno, abbiamo portato la cifra a quasi 19.000 euro per mettere a posto anche il problema del riscaldamento, attraverso dei cannoni che vanno a riscaldare per tutto il periodo invernale gli ambienti – aggiunge la nota pubblicata. Con questi lavori il palazzetto potrà essere fruibile per i tanti eventi che dovrà ospitare già dai prossimi giorni, con il Fight Clubbing del prossimo 21 dicembre, nonché per le sfide di campionato del basket e del calcio a 5. In mattinata abbiamo definito tutti gli impegni che consentono di operare al più presto, perché la struttura possa essere utilizzata al meglio”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it