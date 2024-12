Chieti, Bambini e docenti della primaria Selvaiezzi diventano eco-comitato per l’Ambiente grazie al progetto Eco-Schools

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 18 dicembre 2024 – Nella mattinata di oggi nei locali della biblioteca della scuola primaria Selvaiezzi del Comprensivo 4 si è svolta la prima riunione di insediamento dell’eco-comitato previsto dal programma Eco Schools. La scuola primaria ha aderito per quest’anno scolastico al programma internazionale della FEE erano presenti la dirigente scolastica Emilia Galante, gli studenti eletti ed e le docenti eco-rappresentanti, la responsabile del progetto Stefania Cicchitti e una rappresentanza dei genitori – Per l’Amministrazione era presente l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – recita il testo pubblicato online. “Il programma Eco-School è uno strumento importantissimo, che cambia il modo di vivere il proprio ambiente, facendo informazione sullo strumento, i tempi e il modo giusto per farlo – commenta l’assessora Chiara Zappalorto – . Come Amministrazione non possiamo che incentivare questo metodo di lavoro e di collaborazione fra due mondi vicini e comunicanti, quali sono quello della Pubblica amministrazione e la scuola – si legge sul sito web ufficiale. Lieti di ratificare la convenzione che suggellerà questa sinergia e di farlo anche con i ragazzi e le loro famiglie, perché il progetto coinvolge e responsabilizza tutti – aggiunge la nota pubblicata. Un esempio virtuoso di come si possa passare dalle parole ai fatti della transizione ecologica, senza dubbi di interpretazioni e con azioni efficaci da subito”. “Sono stati trattati diversi punti all’ordine del giorno, illustrate le azioni che intendono intraprendere gli allievi per condurre la gestione ecologica dell’istituto e del pless, al fine di ottenere, concluso il percorso, la certificazione della bandiera verde – spiega la dirigente Emilia Galante – . Un vessillo importante, perché attesta l’impegno nella sostenibilità e nella gestione ecologica ambientale del plesso – Durante i lavori odierni sono state affrontate diverse tematiche e problemi che sono si sono rilevati all’interno della scuola e che il Comune e l’assessora si sono resi subito detti disponibili a risolvere con azioni di intervento mirate, soprattutto quelle legate alla gestione dei rifiuti, alla biodiversità e all’acqua, molte delle quali sono già state realizzate dai bambini – precisa il comunicato. Una di queste è, ad esempio, il ripristino dell’orto sinergico e biologico, altre ancora dovranno essere riprese, ripristinate e realizzate grazie soprattutto all’intervento volontario dei genitori e del Comune, come il ripristino anche della compostiera scolastica e la risoluzione di alcuni problemi legati a delle perdite di acqua riscontrate all’interno della scuola – viene evidenziato sul sito web. Un sentito ringraziamento va all’ assessore Chiara Zappalorto per aver accolto e condiviso con noi la portata innovativa del programma Eco-school che ci vedrà tutti coinvolti, ciascuno nel proprio ruolo, a pianificare, elaborare strategie ed azioni che consentiranno agli studenti di acquisire strumenti utili per proteggere l’ambiente che li circonda modificando, così le proprie azioni in chiave ecosostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Due entità diverse quella della Scuola e del Comune, con diverse finalità, ma complementari che condividono una mission per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ulteriore canale di confronto sarà la sottoscrizione di una convenzione tra scuola e Comune atta ad ottimizzare l’impiego delle risorse e mettere al centro del fare scuola il valore della crescita condivisa della comunità”.

