Chieti Calcio, Vice Sindaco De Cesare e Assessore Pantalone

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 12 luglio 2024 – Sono ore decisive per il futuro del Chieti FC 1922 del patron Serra – viene evidenziato sul sito web. Al netto della quota d’iscrizione che la società ha dichiarato di saldare nei termini ci sono le onerose liberatorie dei giocatori – “Non appena siamo stati avvisati di una situazione che, prima di 72 ore fa non ci era mai stata palesata dalla società e che, anzi, nei colloqui quasi quotidiani di queste settimane era stata sempre rassicurante relativamente all’iscrizione in Serie D, abbiamo provveduto a compiere uno sforzo significativo e tutt’altro che semplice – cosi il Vice Sindaco Paolo De Cesare e l’Assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Siamo riusciti ad assicurare alla società diversi contratti di sponsorizzazione, attraverso un’opera di sensibilizzazione del nostro tessuto economico – riporta testualmente l’articolo online. Adesso – proseguono De Cesare e Pantalone – la palla passa alla società con la quale, in queste settimane, siamo stati sempre in contatto e ad essa stiamo dando il massimo supporto possibile, ciascuno nei propri ruoli e nelle proprie prerogative, e, una volta interessati di tali criticità, siamo andati ben oltre queste per il bene della nostra squadra di calcio cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Alla società chiediamo di provvedere all’inscrizione della squadra in data odierna perché tanto ancora potremo fare per sostenerla una volta salvata la Serie D, adesso questa deve essere la priorità!”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it