Chieti Città Europea dello Sport 2025 -Conferenza su Evento inaugurale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 26 novembre 2024 – Si svolgerà giovedì 28 novembre la giornata di apertura di Chieti Città europea dello sport alla presenza di Giovanni Malagò presidente del Coni – Stamane la presentazione con Manuel Pantalone, assessore allo Sport e presidente del Comitato Chieti Città europea dello sport 2024 e Massimiliano Milozzi, responsabile provinciale CONI e membro del Comitato – recita il testo pubblicato online. “Si apre uno straordinario anno di sport con tanti eventi che saranno tutti sotto l’egida di Chieti Città Europea dello Sport, un titolo che abbiamo conquistato con il lavoro e la fruibilità di impianti e attività sportiva che storicamente trova casa a Chieti – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, presidente del Comitato Chieti Città Europea dello Sport 2024 – . Per l’evento di giovedì abbiamo approntato una scaletta fitta di interventi istituzionali e di relazione, con un ospite importante e autorevole, qual è il presidente nazionale CONI Giovanni Malagò, che aprirà ufficialmente le celebrazioni – aggiunge la nota pubblicata. Tante le sinergie, a partire da Sport e Salute, la Spa della Presidenza del Consiglio che ci vede partner del rilancio sportivo a Chieti, passando per l’Università d’Annunzio, per il Centro Federale Figh al Pala Santa Filomena che sarà scenario di questa partenza e motore importante di eventi e appuntamenti, che farà una speciale relazione giovedì proprio sullo sport come rilancio del territorio – recita il testo pubblicato online. Ringrazio il Comitato nato per questa occasione, di cui è membro onorario il sindaco, e a cui fanno da motore Massimiliano Milozzi per il CONI, Domenico Scognamiglio per Sport e Salute, Mimmo Puracchio per gli enti di promozione sportiva, Silvano Seca della FIGH e Fabrizia D’Ottavio in rappresentanza dei talenti teatini – precisa il comunicato. Come comitato abbiamo lavorato in maniera sinergica, ognuno con dei compiti affinché il lavoro procedere in modo più spedito – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è quello di mettere sotto l’egida di Chieti Città Europea dello Sport 2025 tutto ciò che accadrà in questo anno: scelte, come quella della Federazione pesistica che porterà a Filippone il suo centro federale, la Cittadella dello sport di Amiterno Outdoor che presto porterà in via Amiterno con campi polivalenti, skatepark e servizi, un investimento di un milione di euro di fondi PNRR; ma anche eventi nazionali e internazionali in tante discipline, dalle arti marziali, all’atletica, al pattinaggio, al softball, al tennis per dare visibilità a tutti e farlo al meglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Valorizzeremo tutte le discipline perché solo così si propagano i valori dello sport e della vita – si apprende dal portale web ufficiale. Con Sport e Salute, Spa governativa per la promozione sportiva stiamo dialogando con le scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con Fabrizia D’Ottavio stiamo pensando di coinvolgere gli atleti che hanno fatto grande Chieti, l’Abruzzo e l’Italia nel mondo – recita il testo pubblicato online. Ci sarà Mimmo Puracchio che stimolerà gli enti di promozione sportiva a partecipare ad ogni appuntamento – La federazione Pallamano è poi uno dei motori portanti di questa sinergia, con loro abbiamo concretizzato il primo Centro tecnico federale che ci ha anche concesso di avere a Chieti il Campus Italia e ci concederà di ospitare importanti qualificazioni per il 2025”. “Come CONI siamo sempre aperti a tutte le iniziative, su Chieti è nata una bella sinergia, abbiamo organizzato per tre anni la Notte bianca dello Sport con migliaia di partecipanti e tutte le discipline della città e del territorio – così Massimiliano Milozzi del CONI – . L’intento è coinvolgere tutti gli sport e dare visibilità a tutte le discipline – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come CONI provinciale abbiamo assegnato a Chieti la Giornata nazionale dello sport, che si svolgerà la prima domenica di giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo in procinto di riorganizzare la Notte bianca e gialla su Chieti e il CONI è propenso a lavorare in sinergia per il bene dello sport affinché unisca – si legge sul sito web ufficiale. Siamo riusciti a organizzare tanti eventi, siamo lieti di avere il nostro presidente Malagò che è legato al nostro territorio, ci saranno autorità, ci saranno gli sportivi, perché è giusto celebrare con il mondo dello sport questo importante inzio – recita il testo pubblicato online. Nel 2025 avremo anche i campionati nazionali Libertas di Tennis e Padel al Circolo tennis Chieti e un grande campione del tennis, come la festa provinciale dello sport che per il 2025 si svolgerà a Chieti con un ospite d’eccezione”.

