Chieti, Disinfestazione, al via il ciclo conclusivo di luglio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 24 aprile 2024 – Continua il ciclo dell’attività di disinfestazione adulticida nella città da parte di Formula Ambiente come da programma 2024. Si comunica alla cittadinanza che gli interventi di disinfestazione saranno eseguiti fino a settembre 2024, come dal sottostante programma inviato dalla Ditta Formula Ambiente S.P.A. che esegue il servizio – “Continua l’azione di contrasto al proliferare delle zanzare e in vista della stagione estiva, attraverso la ripartenza del programma di disinfestazione adulticida – annuncia l’assessore alla Sanità Fabio Stella – Si tratta di interventi di routine concepiti con Formula Ambiente sul territorio cittadino, il Settore la porta avanti periodicamente secondo precise scadenze e calendari per poterle effettuare in sicurezza per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Una cosa possibile visto che i prodotti utilizzati sono a bassissima tossicità, in ogni caso si raccomanda alla cittadinanza di evitare comunque di tenere porte e finestre aperte nelle ore interessate dai passaggi dei mezzi che erogano le sostanze insetticide, nonché di tenere al riparo gli animali di compagnia presenti in casa – Si raccomanda anche di non esporre prodotti alimentari, panni e giocattoli su balconi, davanzali o giardini nei periodi indicati dalle informative del settore e di Formula – viene evidenziato sul sito web. In caso di maltempo gli interventi saranno riformulati al fine di non modificarne l’efficacia”. Interventi nel mese di luglio 2024: – lunedì 22, zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 21 e lunedì 22) – martedì 23, zona Esterna 2 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 23 e martedì 24) – mercoledì 24, zona Chieti Alta- (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì e mercoledì 25) – giovedì 25 – zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra mercoledì 24 e giovedì 25) Interventi nel mese di agosto 2024: – lunedì 19 – zona esterna 1 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 18 e lunedì 19) – martedì 20 – zona esterna 2 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 19 e martedì 20) – mercoledì 21- zona Chieti alta (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 20 e mercoledì 21) – giovedì 22 – zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 tra mercoledì 21 e giovedì 22) Interventi nel mese di Settembre 2024: – lunedì 16, zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 15 e Lunedì 16) – martedì 17, Zona Esterna 2 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 16 e Martedì 17) – mercoledì 18, Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra Martedì 17 e Mercoledì 18) – giovedì 19, Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra Mercoledì 18 e Giovedì 19)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it