Chieti, Disinfestazione, ecco le date di settembre.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 4 settembre 2024 – Al via il ciclo di disinfestazioni per il mese di settembre, 4 gli interventi che saranno effettuati secondo il calendario concordato con Formula Ambiente e sulle strade cittadine in elenco – riporta testualmente l’articolo online. Si comincia lunedì 16 settembre, zona esterna 1: dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 15 e lunedi 16; martedì 17 sarà la volta della Zona Esterna 2: dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedi 16 e martedì 17; mercoledì 18 settembre, nella zona di Chieti alta: dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 17 e mercoledì 18; giovedì 19 settembre nella zona Chieti scalo: dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra mercoledì 18 e giovedì 19. “Sia in vista della ripresa dell’anno scolastico, sia a causa del monitoraggio costante che richiede la prevenzione per il virus West Nile, abbiamo richiesto a Formula una disinfestazione prima adulticida e anche larvicida – spiega Fabio Stella – . La differenza riguarda i luoghi, oltre che l’obiettivo dell’azione, perché mentre l’adulticida è generalizzata al territorio e si svolge secondo la cadenza descritta nelle strade indicare dai protocolli, quella larvicida riguarda particolari luoghi di proliferazione e interessa tombini e caditoie e ovunque le zanzare depositino uova – viene evidenziato sul sito web. Ovviamente e come al solito, i giorni sopra riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari – aggiunge la nota pubblicata. In ogni momento e a fronte di situazioni particolari, qualunque cittadino può richiedere o al Comune, o a Formula, un intervento speciale sia di disinfestazione, sia di derattizzazione, si tratta di un canale sempre attivo – riporta testualmente l’articolo online. Si raccomanda la cittadinanza (anche se i prodotti da impiegare sono a bassissima tossicità) di evitare nelle ore sopra citate di tenere porte e finestre aperte, nonché prodotti alimentari, panni, giocattoli, ecc., su balconi, davanzali o giardini”.Nel link in calce l’elenco delle strade interessate giorno per giorno

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it