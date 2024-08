Chieti, Dissesto, delibera Osl stabilisce la liquidazione delle somme dovute ai dipendenti

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 19 agosto 2024 – È di oggi la delibera per il pagamento delle somme dovute ai dipendenti approvata dall’Organismo straordinario di liquidazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Dopo appena un anno dalla nomina, l’Organo Straordinario di Liquidazione ha disposto l’avvio della liquidazione della massa passiva del Comune di Chieti – spiegano i commissari Nello Rapini, Guglielmo Lancasteri e Francesco Pisani – . Grazie alla fattiva collaborazione delle strutture comunali, è stata, infatti, assunta oggi la delibera che dispone il pagamento dei crediti vantati da 156 dipendenti ed ex dipendenti del Comune, per l’importo totale richiesto pari a circa 440.000 euro, senza alcuna decurtazione, in via privilegiata, così come disposto dalla normativa vigente – si apprende dalla nota stampa. La delibera approvata, affinché si possa procedere all’erogazione degli importi, completerà il suo iter passerà all’ufficio di Ragioneria del Comune per la materiale corresponsione delle somme”.

